Podnebne spremembe: Ukrepati moramo danes

Človeštvo je odgovorno za podnebne spremembe, te pa bi kmalu lahko dosegle točko brez vrnitve. To je eno temeljnih sporočil današnjega uvodnega dneva mednarodne konference o digitalni inovaciji z naslovom Navigating the Unexplored (Plovba po neraziskanem), ki jo organizira Italijansko nacionalno izobraževalno in raziskovalno omrežje GARR v sodelovanju z evropskim omrežjem GEANT. Otvoritveni dan v kongresnem centru v Starem pristanišču, ki je bil prvič od odprtja pred dvema letoma nabito poln (800 poslušalcev), je oblikoval mednarodno priznani strokovnjak za podnebne spremembe in nobelovec Filippo Giorgi.

Predavatelj je na izredno zanimiv in poljuden način povedal, da so podnebne spremembe in njihove negativne posledice za prebivalstvo vidne že leta. Na podlagi grafov in modelov o tem, kaj nas čaka v prihodnjih desetletjih, je brez olepševalnega jezika orisal vse hitrejše in občutnejše podnebne spremembe, ki bodo prizadele svetovno prebivalstvo. »Skoraj v celoti je za 1,1 stopinje Celzija globalne rasti temperatur od sredine 19. stoletja odgovoren človek. Pomislite, kako slabo se počuti človek, ko se telesna temperatura poviša za eno stopinjo. Ne vem, zakaj istega razmišljanja ne uporabljamo, ko govorimo o segrevanju planeta. Če se ne bo spremenilo nič v ravnanju človeštva, bi se na prelomu tisočletja lahko globalno ozračje segrelo do 5 stopinj Celzija. Človek takšnega porasta osebne telesne temperature ne bi preživel. Tudi planet ga ne bo,« je dejal Giorgi.