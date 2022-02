Podpis za prenos lastništva Narodnega doma v kratkem

Fundacija Narodni dom in Univerza v Trstu bosta v kratkem podpisali prenos lastništva Fabianijeve stavbe v Ul. Filzi. Uredba z zakonsko močjo, s katero je bil spremenjen 19. člen zaščitnega zakona, da bi bil prenos lastništva sploh mogoč, je bila zakonsko potrjena 7. decembra lani. Zakon je stopil v veljavo dan zatem, v njem pa je zapisano, da morata Fundacija Narodni dom in Univerza v Trstu v roku 90 dni priti do dogovora o tem, kako bo potekala selitev univerze oz. njenega oddelka Sslmit, iz stavbe v Ul. Filzi. Nove prostore bo dobila v poslopju Gregoretti 2 v svetoivanskem parku, ki ga je sicer treba obnoviti.

Devetdesetdnevni rok se izteče 8. marca, dogovor, ki ga morata doseči fundacija in univerza, pa je povezan z dejanskim podpisom za prenos lastništva Narodnega doma, do katerega naj bi prišlo v kratkem. Mogoče že v teku marca, datum sicer še ni znan.

Po podpisu prenosa lastništva bosta fundacija in univerza morali sobivati v Narodnem domu, dokler se ne zaključi prenova stavbe Gregoretti 2. V zakonu o potrditvi uredbe je zapisano tudi, da se morata fundacija in univerza sporazumeti glede tega, katere prostore bi lahko fundacija prevzela takoj, kateri pa bodo ostali na razpolago za univerzitetne dejavnosti.