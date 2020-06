Podražitve včasih upravičene, včasih pa ne

Po večmesečnem lockdownu so ponovno odprli mnoge trgovine, lokale ter frizerske in kozmetične salone. Nekateri so obdržali običajne cene, drugi ponujajo tudi storitve oziroma proizvode po znižani ceni, v raznih trgovinah, lokalih in salonih pa so cene kar poskočile.

Na to je opozorila med drugim tudi svetniška skupina Demokratske stranke v tržaškem občinskem svetu, ki je v svetniški pobudi poudarila, da so v Trstu cene za živila poskočile za 5,3 odstotka. Podražile so se tudi storitve v raznih frizerskih in kozmetičnih salonih. Prave splošne ocene o še ni, pravijo pri združenju potrošnikov Federconsumatori, ki zahteva ustanovitev temu namenjene opazovalnice tako na deželni kot na občinski ravni. Pri Slovenskem deželno-gospodarskem združenju pa menijo, da je v tem trenutku težko oceniti stanje in da bi bilo za obračun potrebno počakati vsaj do konca leta.