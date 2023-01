Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so popoldne posredovali na Trgu Libertà, kjer so podrli moškega, starega okrog 70 let. Po nepotrjenih vesteh je vanj trčil avtomobil. Na kraju so mu nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel več domnevnih zlomov na nogah. Vzroke nesreče preiskujejo lokalni policisti, ki so na kraju tudi preusmerjali promet.