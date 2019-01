Podžupan meče odeje v smeti

Tržaški podžupan Paolo Polidori ne počiva niti med prazniki. Predstavnik Lige je znan po tem, da se na facebooku rad pohvali s svojimi podvigi v boju proti raznim nedostojnostim, ki po njegovih ocenah hudo kazijo podobo mesta Trst. Poleti je objavil videoposnetek o sebi, ko s pomola Audace podi speče prosilce za azil, včeraj pa je z zadovoljstvom objavil novico, da je pred supermarketom Aldi v Ul. Carducci naletel na »odeje, jope, pernico in drugo«. Pobral jih je in jih odvrgel v zabojnik za odpadke, ker so bili po njegovih besedah zapuščeni. »Pa naj se zdaj razpištolijo dobromisleči, nič me ne briga!« je podžupan popopral svojo objavo.

Ni mu bilo treba veliko čakati. Občinska svetnica stranke SEL Sabrina Morena se je na njegovo početje ogorčeno odzvala: »V času, ko se številne občinske uprave, vključno s tržaško, ukvarjajo s preventivnimi ukrepi proti mrazu, kaj dela podžupan? Hvali se, da je odvrgel v smeti odeje, ki jih je našel na ulici.« »Najhuje pa je to, da se podžupan hvali kot kak ulični važič, pri čemer ponižuje šibko osebo, kar je kruto in nizkotno,« zaključuje občinska svetnica.