Podžupana Pertota postavili pred dejstvo

Da ne bo več devinsko-nabrežinski podžupan, je Walter Pertot izvedel sredi službenega potovanja po Srbiji. Odločitev je padla na torkovem sestanku med sekretariati koalicijskih strank in to so mu tudi sporočili, je kratko potrdil včeraj. V Trst se je vrnil v sredo in se odpeljal naravnost na sedež občine, kjer je v poznih popoldanskih urah zasedal občinski svet, tako da kaj več o dogovorih ne ve. »Sam sem član svetniške skupine, ki je ocenila, da je treba tako postopati in odločitev seveda sprejemam.« Pertota so postavili dejansko pred dejstvo – treba je bilo opraviti korak nazaj, da ne bi vse skupaj propadlo, je namignil, kaj več pa ni želel dodati.

V sredo smo zabeležili, da je Pertot »poraženec«, kar tudi je, vendar koalicijske odločitve kažejo, da sodi med poražence tudi politika, ki jo je vodila Lista Ret, ki je v občinski koaliciji še vseeno »vlekla« bolj proti sredini. Tačas pa je jasno, da se koalicija nagiba vse bolj proti desni. Na ugotovitev, da smo izgubili slovenskega podžupana, je pristavil, da žal pri vsem tem nima besede. »Predhodni dogovor je padel v vodo in politična strategija se je očitno spremenila,« je ugotavljal in napovedal, da ga prihodnji teden deželni svetnik iz vrst Lige Danilo Slokar vabi na tiskovno konferenco. Mogoče glede Krasa in kmetijstva, je ugibal.