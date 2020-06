Pogasili požar v hali v industrijski coni

Gasilci s tržaškega pokrajinskega poveljstva so danes v dopoldanskih urah odhiteli v industrijsko cono, saj so prejeli obvestilo, da se je v eni od hal v Ul. Errera vnel požar. Ognjene zublje so uspešno obvladali, vzrok požara pa je zaenkrat še neznan.

Po podatkih, ki so jih posredovali gasilci, so v hali, ki se razteza na kakih 100 m² skladiščili raznovrstne materiale in delovno orodje. Vse, kar je bilo v notranjosti hale, je bilo uničeno, k sreči pa ogenj ni zajel dveh jeklenk kisika, ki so se nahajale v skladišču, prav tako se požar ni razširil na sosednje stavbe. V požaru ni bil nihče poškodovan, gasilci pa so plamene pogasili v nekaj minutah, saj so na kraj prišle kar tri gasilske ekipe.