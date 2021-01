Pogled upanja na škedenjski steni

Nadia je žensko ime, ki pomeni upanje. Kot zapisano na kožo Nadie Toffa, preminule novinarke, ki je v zadnjih letih svojega življenja obiskala tudi Trst in se za oddajo Le Iene zanimala za usodo skedenjske železarne. Njej je posvečena stenska poslikava Look up, ki so jo včeraj dopoldne predali namenu. Na zunanji steni poslopja, privatne hiše na številki 88 Škedenjske ulice, se pisan kanarček ozira v nebo, pod njim pa še gori plavž nekdanje železarne, kjer so možje na delu.

»Ne smemo pozabiti na človekove izbire, ki so privedle do velike škode, istočasno pa lahko strmimo v boljšo prihodnost, ki se nam obeta tudi po zaslugi Nadie Toffa, ko se je za kritično stanje našega okolja zanimala. Kanarček, ki stoji nad plavžem, je prav Nadia: opominja nas, da iz slabega lahko nastane marsikaj dobrega,« je pojasnil avtor murala Gabriele Bonato, znan z umetniškim imenom Ver_tical. Mednarodno priznani slikar, kipar, performer in scenograf, ki je svoja dela razstavljal tudi v muzeju Chelsea Art v New Yorku, je poslikavo ustvaril v okviru občinskega projekta Chromopolis.