Pogodb z 80 zaposlenimi za zdaj ne bodo prekinili

Pogodb z 80 zaposlenimi preko agencij za posredovanje delovne sile tržaške tovarne Flex ne bodo prekinili. Če je v vodstvo ameriške multinacionalke Flextronics včera popoldne (četrtek) še naprej vztrajalo v smeri odpovedi in selitve proizvodnje v Romunijo, je moralo danes (petek) vsaj začasno preklicati svojo začetno odločitev. Trčilo je namreč v enotno fronto sindikatov Fim, Fiom, Uilm, Usb in Ugl, italijanskega ministrstva za gospodarski razvoj, deželne vlade FJK in stanovske organizacije Confindustria, ki enotno zagovarjajo ohranitev delovnih mest in vlaganje v strateško pomembni obrat. Četrtkovo vladno omizje so preložili, da bi vodstvo vzelo v pretres drugačno rešitev.

Med današnjim nadaljevanjem pogajanj je ameriška družba s sedežem v Singapurju odprla možnosti kolektivnih solidarnostnih pogodb za ohranitev delovnih mest. To bi vsekakor pomenilo, da bi delavci tovarne pri Žavljah, kjer izdelujejo elektronske sestavne dele za telekomunikacijsko opremo, delali manj ur in za manjšo plačo. Lastnica tovarne je s to potezo dejansko začasno skušala pomiriti skrajno težko vzdušje. Dogovarjanje je namreč postalo zelo vroče, ostali udeleženci omizja so močno pritisnili na vodstvo.