Pogovori za zaprtje škedenjske železarne

Med deželnim odbornikom za okolje Fabiom Scoccimarrom in vodstvom družbe Arvedi, lastnice škedenjske železarne, že nekaj mesecev potekajo pogovori s ciljem, da bi leta 2022 prišlo do zaprtja plavža in koksarne. S tem v zvezi se bosta v prihodnjih dneh tako Scoccimarro kot predsednik deželne vlade Furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga sestala z lastnikom obrata Giovannijem Arvedijem, pri čemer je odbornik za okolje prepričan, da se bo našla pot do ciljev, ki bodo zadovoljivi za vse.

Tako so sporočili iz tiskovnega urada deželne vlade FJK, potem ko so pretekli konec tedna na območju železarne bili ponovno priča novim težavam, povezanim z dvigovanjem prahu in okvarah v obratu, kar po Scoccimarrovem prepričanju dokazuje, da škedenjska železarna ni več kompatibilna z urbanim tkivom, ki jo obkroža in da industrijski obrati, ki v Trstu, a tudi v drugih krajih na ozemlju FJK, v taki meri vplivajo na okolje, ne morejo več sobivati z mesti iz leta 2020, čeprav odbornik priznava družbi Arvedi, da je v teh letih rešila delovna mesta številnih delavcev in veliko vložila tako v sanacijo onesnaženega območja kot tudi v zmanjšanje onesnaževanja. Zato je odbornik ravno v teh dneh naročil uradom odborništva za okolje, naj pripravijo dokument o stanju napredka del, ki jih predvideva programski dogovor. Prav v tej luči bo potekal že omenjeni napovedani sestanek Scoccimarra in Fedrige z Arvedijem. Cilj je zapreti plavž in koksarno v letu 2022, obenem pa ne pustiti družin delavcev na cesti, zaščititi zdravje občanov in spodbuditi prihod vlagateljev na območje.