Pogrešajo petnajstletnika

V Trstu pogrešajo 15-letnega srednješolca Mattiasa Giunto. Starši so ga zadnjič videli včeraj (nedelja) zjutraj, potem pa so ga zaman čakali, da se vrne in se je za njim izgubila vsakršna sled. Starši petnajstletnika, ki obiskuje srednjo šolo Bergamas, so objavili poziv na socialnih omrežjih, zjutraj pa so o izginotju obvestili tudi karabinjerje.

Pogrešani ima čop las pobarvan v svetlo zeleno barvo. Danes dopoldne je že kazalo, da ga je nek mimoidoči opazil v Ul. Battisti, toda ne izključujejo, da je že zapustil Trst.