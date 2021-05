Pogrešane osebe so predvsem mladoletni migranti

Furlanija - Julijska krajina ima svojevrsten rekord. Kar 75 odstotkov pogrešanih oseb je tu mladoletnih, medtem ko se državno povprečje suka okrog petdesetih odstotkov. Vzrok gre pripisati tako imenovani balkanski poti, po kateri begunci pešačijo boljšemu življenju naproti. Dežela FJK za marsikoga ni končni cilj, temveč le kraj, kjer so jim po sili razmer prišli na sled in jim začasno prekinili sanje po lepši prihodnosti. Podatke sporoča tržaška kvestura ob torkovem mednarodnem dnevu pogrešanih otrok.

Kvestura obenem pojasnjuje, da je sosledje dogodkov bolj ali manj vedno enako. Policija prestreže migrante in po postopku identificiranja mlajše od 18 let pospremi v centre za mladoletne brez spremstva, katere skušajo nato zapustiti. V drugi polovici lanskega leta je tržaška kvestura obravnavala 543 primerov pogrešanih mladoletnikov, od katerih se jih je 533 oddaljilo na lastno odločitev, navajajo. Policijske enote uspejo izslediti le manjši del teh.

V glavnem (če že) jim pridejo na sled v Nemčiji ali v bližini meje s Francijo ali Švico. Letos so na Tržaškem prijavili izginotje že 83 mladoletnikov, skoraj vsi so moškega spola, kar sovpada z značilnostmi beguncev na balkanski poti. 68 izmed teh je sprejemne centre oziroma domove zapustilo namerno, le petnajst se jih je vrnilo ali pa so jih uspeli najti, so še zapisali v sporočilu za medije.

O tem smo se pogovorili z Gorazdom Pučnik, ravnateljem Slovenskega dijaškega domu Srečka Kosovela, kjer je redno nastanjenih približno trideset tujih mladoletnih državljanov brez spremstva. »Nekateri odkrito povejo, da ne nameravajo ostati tu. Drugi molčijo in tiho odidejo. Če je nekdo domovino zapustil s prepričanjem, da si uredi novo življenje in je tudi že presodil, kje so zanj najugodnejše razmere za zaposlitev, ga boš težko ustavil,« je pojasnil.