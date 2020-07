Pogrešanega psa rešili iz brezna

Sinoči so gasilci posebne enote za reševanje v jamah, gorah in rekah iz kraškega brezna v gozdu blizu Briščikov potegnili psa, ki ga je lastnica pogrešala že od ponedeljka zvečer, torek približno 24 ur. Remì – tako je ime enajstletnemu samcu pasme koker španjel – se je na koncu prestrašen, vendar živ in zdrav slikal s svojimi reševalci ter zadovoljno pozdravil svojo lastnico, domačinko, kateri je seveda močno odleglo.

Remija ni bilo na spregled od ponedeljka zvečer, njegova lastnica pa je včeraj med iskanjem v gozdu slišala cviljenje. Zvok je prihajal iz brezna, v katero je skozi majhno odprtino padel pes. Poklicala je na pomoč, nakar so na prizorišče okrog 18. ure prispeli gasilci. V gasilski ekipi pod vodstvom Marina Colonne sta bila tudi pripadnika posebne reševalske enote SAF Adriano Lamacchia in Matteo Fidel. Gasilci so ugotovili, da je brezno s katastrsko številko VG216 globoko 42 metrov, pes pa se je znašel na globini dvanajstih metrov, kjer je njegov padec zaustavila polica.

Reševalci so s primerno tehniko in opremo prispeli do Remija in ga zavarovali s posebnim jermenom, ki ga uporabljajo samo za reševanje živali. Intervencija je skupno trajala približno eno uro. Izmučenega, a zdravega psa so s pomočjo vitla previdno potegnili iz brezna in ga izročili presrečni lastnici, ki se je gasilcem iz srca zahvalila.