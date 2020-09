V nedeljo, 4 oktobra, bo na vzhodnem Krasu pohod po pečinah, ki so ga vaške organizacije iz Bazovice, Gropade, Padrič in Trebč ter obe sekciji Vsedržavnega združenja partizanov Italije (VZPI ANPI Trebče in Bazovica.Gropada-Padriče) organizirali ob 75-letnici zmage ter osvoboditve izpod nacifašizma. Organizatorji so se odločili da ovrednotijo kraške pečine, ki so v času med drugo svetovno vojno, zlasti med letalskimi napadi angloameriških zaveznikov med letoma 1944 in 1945, služile tudi kot zaklonišča za prebivalce zgoraj omenjenih vasi.Na Padričah je to bila K’ptanova pečina, ki leži na vzhodnem robu vasi, med obzidjem nekdanjega begunskega taborišča v Gornjem zavodu. V Gropadi, ki je med drugo svetovno vojno nudila močno logistično in strateško podporo partizanski vojski, so bila tri zaklonišča: P’činca n’Prt’ganje, pečina Pod štjrno in pečina Zj’vn’k. V Trebčah so se Trebenci med bombardiranjem zatekli v Labadnico in Bizgouno, v Bazovici pa v Pasjo pečino in pečino B’č. Pečine pa niso bile le prostor, kjer so se ljudje zatekli pred napadi. V padriški K’ptanovi pečini so na primer prostor opremili z odrom, na katerem so tudi potekale kulturne prireditve, pevski večeri ter druge dejavnosti. Zadnja gledališka prireditev je na Padričah potekala tudi leto po vojni in sicer spomladi leta 1946.V nedeljo, 4. oktobra, bo start pohoda ob 9. uri v Bazovici pri stari sežanski cesti. Pohod, ki se bo z raznimi postanki, zaključil okrog 14. ure, je krožen. Iz Bazovice se bo šlo najprej proti Gropadi, nato naprej do Trebč, kjer bo pri kalu prva okrepčevalnica. Pohodniki se bo nato po drugi proti vračali proti gropajskemu koncu in Padričam, kjer bo pri stavbi nekdanje osnovne šole Karla Destovnika Kajuha druga okrepčevalnica. V zadnjem delu trase se bodo pohodniki vračali do cilja v Bazovici, kjer bo na vrsti proslava.Pohod bo voden, čeprav se lahko skupine odločijo tudi za samostojno hojo. Pohodniki se lahko odločijo tudi za krajše variante. Pohodniki bodo obenem obiskali vse tri spomenike NOB. Ob vsaki pečini bodo domačini na kratko orisali zgodovino in povedali nekaj dogodivščin, ki so se zgodile v medvojnem in povojnem času. Organizatorji so spominsko traso markirali z zeleno-rumeno barvo. Za markacije je poskrbel Dean Milkovič. Na proslavi bodo slavnostni govor imeli predstavnik Zveze borcev Slovenije, predsednik pokrajinskega VZPI ANPI Fabio Vallon in zgodovinar Jože Pirjevec. Sledil bo krajši koncert s skupino Mef in NOB.Organizatorji prosijo za predhodno prijavo. Vpišete se lahko po elektronski pošti: pohod.itinerario@gmail.com.