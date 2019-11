Pohod spomina po padriških gmajnah

Natanko na današnji dan pred 90 leti so se v gozdu v bližini Padrič sestali antifašisti in rodoljubi, člani ilegalnih skupin Borba in TIGR. Pisalo se je leto 1929, fašistični režim Benita Mussolinija je že ukinil vse, kar je bilo slovenskega - šolo, društva, časopise ... Zato je bil tudi ta sestanek tajen in sredi kraških gmajn in borovcev, ki nosijo ime po češkem gozdnem inšpektorju Johannu Salzerju.

Danes je po tistem istem gozdu stopal Pohod spomina, ki so ga priredili Društvo TIGR Primorske, Koordinacijsko združenje kraških vasi in Odbor za proslavo bazoviških žrtev. Skupina je prehodila krožno pot, od koder je tudi lep razgled na Tržaški zaliv, ter se naposled ustavila ob pečini in kamnitem mejniku med katastrskima občinama Lonjer in Padriče, v katerega je vklesan tudi napis TIGR. Zbrane sta nagovorila predsednik Društva Tigr Savin Jogan ter zgodovinar Aleksej Kalc, s slovensko pesmijo pa je 90-letnico sestanka uporne mladine počastil mešani pevski zbor Lipa iz Bazovice pod vodstvom Tamare Ražem Locatelli.