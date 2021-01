Poklon »divjim vrtnicam« in vsem, ki presegajo okvire

V sklopu letošnjega, 32. tržaškega filmskega festivala, ki bo potekal spletno na filmski platformi MYmovies med 21. in 30. januarjem, bodo gledalci imeli na voljo 50 filmov srednje in vzhodnoevropske produkcije. Letošnjo festivalsko edicijo bosta obogatili še dodatni dve novi sekciji, ki nadgrajujeta tradicionalni sistem nagrad za igrane, dokumentarne in kratke filme – Fuori dagli sche(r)mi (Izven začrtanih okvirov oz. ekranov) in Wild Roses oz. divje vrtnice: režiserke v Evropi.

Kakor sta povedala umetniška vodja Fabrizio Grosoli in Nicoletta Romeo so s prvo sekcijo Fuori dagli sche(r)mi želeli ustvariti »izložbo« posvečeno novim perspektivam in kinematografskim oblikam. Sem sodijo filmi, ki kažejo določeno stopnjo svobode tako v dolžini kot v narativni strukturi, ki mešajo žanre in jezike. Divje vrtnice: režiserke v Evropi pa želi biti poklon režiserkam iz srednje in vzhodne Evrope. Podatki na svetovni ravni kažejo na težave, s katerimi se soočajo ženski projekti za dostop do financiranja, ne glede na umetniško vrednost. Kot prvo so letos izbrali Poljsko, kjer so se ženske v zadnjih mesecih bolj kot kjer koli drugje izrekle proti novim zakonom, ki želijo omejiti njihove temeljne svoboščine.