Poklon Moserju v naravoslovnem muzeju

V občinskem naravoslovnem muzeju v Ul. Tominz 4 bodo jutri (petek) ob 17.30 slovesno »odkrili novo stran naše preteklosti« - del razstavnih prostorov bodo namenili naravoslovcu, jamarju in raziskovalcu Ludwigu Karlu Moserju (1845 - 1918) in njegovim kolegom. Naslov postavitve je zgovoren - Guerra tra archeologi: le ricerche di L.K. Moser nelle grotte del Carso, saj razkriva obiskovalcu med drugim trenja, ki so takrat vladala med raziskovalci.

Da pozna le Moserja (Francesca) kot kolesarja, je na včerajšnji predstavitvi hudomušno priznal občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi, ki ga je direktorica mestnih muzejev Laura Fanfogna Carlini takoj poučila o žal pozabljenem liku. Moser je poučeval naravoslovje na nemški gimnaziji v Trstu in arheološki samouk, zelo strasten raziskovalec, ki so ga gnali številni interesi, med katerimi v prvi vrsti speleologija, paleontologija in arheologija. Ideja o postavitvi se je rodila pred 20 leti, ko so v naravoslovnem muzeju odkrili Moserjeve dnevnike (v nemščini), v katere je pridno zapisoval vsa spoznanja in jih obogatil s tehničnimi risbami in reliefi; iz njih je razvidno veselje ob vsakem odkritju oz. razočaranje ob preziranju s strani kolegov. Ob dnevnikih je bilo shranjenih tudi več arheoloških najdb, ki jih bodo tudi prvič razstavili, tako kot tudi številne dokumente in podatke o izkopavanjih.