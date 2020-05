Poklonili so se padlim

Prvi maj 2020 se nam bo nedvomno močno zasidral v spomin. Številčnih shodov, budnic, proslav, slavnostnih govornikov in spominskih svečanosti ob 75. letnici osvoboditve zaradi pandemije žal ne bo. Tudi tradicionalni prvomajski praznik v Križu bomo pogrešali.

Ob spomenikih pa so se kljub izrednim razmeram marsikje poklonili padlim. Uprava občine Dolina je že včeraj položila venec na občinski spomenik padlim v spomeniškem parku in se ob 11. uri z enominutnim molkom spomnila na več kot 300 domačinov, ki so izgubili življenje med drugo svetovno vojno.

Občinska uprava v Zgoniku je ob 18. uri v imenu vseh društev, organizacij in občanov položila venec k spomeniku pred sedežem občine in počastila padle z minuto zbranosti. Tudi Lonjerci so se s krajšo slovesnostjo pri domačem spomeniku spomnili na padle. V Gropadi so že v noči na četrtek obesili rdeče zastave.

Prav tako so se padlih spomnili na pokopališču v Barkovljah. .