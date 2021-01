Poldrugi milijon evrov za Rižarno

Rižarna bo v prihodnjih treh letih lahko računala na poldrugi milijon evrov finančne podpore. Italijansko ministrstvo za kulturo je sklep potrdilo danes popoldne v sklopu zakona o državnem proračunu. Vrsti krajev spomina na odporništvo in nacifašistične pokole – med katerimi so tudi Marzabotto, taborišče Fossoli, muzej bratov Cervi in muzej Sant’Anna di Stazzema – so za obdobje 2021-2023 namenili poltretji milijon evrov.

Za tovrstno financiranje se je že med prejšnjim mandatom zavzemal poslanec Andrea De Maria (Demokratska stranka), je spomnila njegova strankarska kolegica, poslanka Debora Serracchiani. »Finančna sredstva so namenjena kulturni, zgodovinski in izobraževalni promociji. Rižarna ni samo državni spomenik, temveč tudi kraj, kjer potekajo različne svečanosti. Muzej so preuredili leta 2016, sedaj pa se odpira možnost, da v igro vstopijo še strokovnjaki, društva in izvedenci občinskih uradov,« je komentirala.