Poldrugo leto se je odpravljal v bar in nadlegoval natakarico

Italijansko vrhovno sodišče je obsodilo na štiri mesece zapora moškega, ki je »vsiljivo in obsesivno« dvoril natakarici v Trstu. 44-letnik sicer ni Tržačan, sem se je preselil iz kraja Castrovillari pri Cosenzi v Kalabriji. Osemnajst dolgih mesecev je vztrajno skušal na vse načine osvojiti mladenko, ki je zaposlena v tržaškem baru. Sodbo so sodniki izrekli včeraj (v ponedeljek), obravnava pa je potekala 9. decembra lani. Moškemu so sicer ponudili tudi možnost, da se izogne zaporni kazni, žrtvi pa mora v teku šestih mesecev izplačati 4000 evrov odškodnine.

Moški je po mnenju vrhovnega sodišča kriv, ker je nenehoma hodil v bar, kjer je mladenka zaposlena in se ji poskušal prikupiti. V lokalu ni pil ali kupil ničesar. Tja se je odpravljal z izključnim namenom, da bi govoril z dekletom za točilno mizo. Čeprav je ta njegovo obleganje javno zavrnila, je enkrat celo stekel za njo in stopil na isti avtobus. Večkrat je čakal tudi pred njenim stanovanjem. Sodniki so pojasnili, da ni nikoli prišlo do nasilja. Neprestano iskanje stikov in zaupanja z dekletom, ki je temu nasprotovala, pa po njihovi oceni kljub odsotnosti nasilnih izgredov pomeni nadlegovanje. Stalno, ponavljajoče se vtikanje v zasebno sfero in življenje žrtve pojmujejo poleg tega kot kršenje svobode posameznika, so še zapisali v sodbi. 44-letnik bo moral plačati tudi 3000 evrov globe in žrtvi kriti vse predvidene sodne stroške, ker ta dobiva nizke prejemke.