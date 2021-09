Polepšali sedež društva

Leta 2006 je Slovensko kulturno društvo France Prešeren odkupilo objekt »Pri partizanih« ob Gorici – glavnem boljunskem trgu – in začelo upravljati tamkajšnjo kavarno. Po desetletnem delovanju tudi v gostinstvu se je društvo odločilo za prenovo stavbe. »Končno smo dela zaključili in ti prostori bodo ponovno postali pomembno zbirališče za vaščane,« je na petkovem odprtju prenovljenega sedeža dejal predsednik društva Marko Križmančič. S pomočjo prispevkov Fundacije CRTrieste, Dežele Furlanije - Julijske krajine, Zadružne kraške banke Trst Gorica in Srenje Boljunec je SKD France Prešeren uredilo dvorišče, namestilo nov nadstrešek, popravilo streho ter prenovilo notranje prostore, namenjene gostinstvu.

»Že od samega začetka smo se odločili, da se za vse posege obrnemo na podjetja in izvedence v naši bližnji okolici, ki dobro poznajo vaško stvarnost in so nam vedno bili na razpolago.«