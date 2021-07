Poletna sezona in zimsko presenečenje

»Povezana ekipa in ljubezen do vseh odtenkov gledališča sta omogočili, da smo v času pandemije ustvarili več kot katerokoli drugo italijansko stalno gledališče.« Tako je v soboto dopoldne Francesco Granbassi, predsednik tržaškega stalnega gledališča Rossetti, uvedel predstavitev poletne sezone. Granbassi je spomnil, da so v šestih mesecih delovanja na daljavo in štirih v živo izpeljali 18 produkcij, 24 predstav v prostorih teatra, 3 spletne produkcije in osem poletnih predstav. Zastor se je in se bo do konca sezone dvignil skupno 180-krat.

Poleti bo tako Rossetti ponudil 53 večerov. Poleg niza Stelle della musica, ki poteka v dvoranah gledališča, se bo 9. julija začel niz dogodkov na različnih lokacijah. V sodelovanju z muzejem Miramarskega gradu bo v Maksimiljanovem parku zaživel glasbeni večer Sinfonia Dante.

V sodelovanju s tržaško univerzo bodo po mestnem središču od 12. do 23. julija potekali turistično-literarni sprehodi Le passeggiate narraturistiche. Niz se bo zaključil 24. julija z literarnim maratonom oz. prostim branjem na Trgu Hortis. Ljubezen do morja, ki so jo številni avtorji izrazili v svojih delih, je rdeča nit predstave I bagni di Trieste, ki bo na sporedu med 23. in 25. julijem v Miramarskem parku. Prostori gradu pa bodo, prav tako med 13. in 25. julijem, postali idealna kulisa že priljubljene predstave A Sarajevo il 28 giugno. Na gradu pri Sv. Justu bodo v petek 23. julija zaplesali znani plesalci iz evropskih ansamblov v predstavi Corpi in fuga, med 27. julijem in 8. avgustom pa bodo v Miramarskem parku odmevali verzi največjega angleškega dramatika na sprehodu Shakespeare in the park.

Gledališče Rossetti svojim gledalcem vsako sezono ponuja predstave, ki so na mednarodnih scenah doživele velik uspeh. Tako bo tudi v naslednji sezoni, ko se bo na tržaške odrske deske med 16. in 20. februarjem vrnil muzikal Notre Dame de Paris, za katerega se bo prodaja vstopnic začela že 13. julija.