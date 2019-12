Policija na Tržaškem letos ustavila za 50 odstotkov več migrantov

Tržaški kvestor Giuseppe Petronzi je v svojem obračunu ob koncu leta izpostavil zlasti vsakodnevno tiho delo policistov, ki v različnih oddelkih in uradih opravljajo svoje delo. Odmevnih dogodkov letos sicer ni bilo malo, v prvi vrsti gre omeniti oktobrskih uboj dveh policistov, pa tudi uboj upokojenca v stanovanju v Ul. Veltro. Oba primera je policija hitro rešila, kakor tudi primer napada z nožem na stopnišču pri Goldonijevem trgu.

Kvestor je izpostavil, da so kazniva dejanja, ki so bila letos v porastu, predvsem tista, značilna za družinski krog oziroma partnerstvo: nasilje v družini (plus 10 odstotkov), zalezovanje (plus 38 odstotkov) in spolno nasilje. Gre pa omeniti, da je porast števila prijavljenih zalezovanj morda povezan tudi z novimi predpisi, ki so na tem področju pospešili postopke.

Kvestor Petronzi je glede balkanske poti povedal, da je obmejna policija na Tržaškem letos ustavila 4000 migrantov, kar je za 50 odstotkov več kot lani. Poleg teh se je 1300 oseb prostovoljno zglasilo na kvesturi, kjer je urad za priseljevanje. »Pojav zapiranja pristanišč pa ne vpliva veliko, saj k nam prihajajo predvsem osebe iz azijskih držav,« je dejal Petronzi.

Sodelovanje s slovensko policijo je ocenil kot odlično, saj so medsebojni operativni stiki zelo pogosti, učinkovitost tega sodelovanja pa je opazna predvsem v primerih čezmejnih zasledovanj.