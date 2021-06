Policija prestregla 74 migrantov

Državna policija je danes zjutraj v Bazovici, Trebčah in na območju križišča na H prestregla tri večje skupine migrantov. Skupno so policisti prešteli 74 oseb afganistanskega, pakistanskega in bangladeškega državljanstva. Med prestreženimi migranti je bilo tudi nekaj družin z otroki. Policisti so migrante, ki so do Italije nezakonito prišli po balkanski poti, odvedli v kasarne, kjer so jih identificirali. Pribežniki bodo morali opraviti testiranje na novi koronavirus, nato pa jih v sklopu preventivnih ukrepov za zajezitev koronavirusne pandemije čaka obvezna dvotedenska karantena.