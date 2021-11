Policija razpustila protestni shod (video)

Po protestu proti covidnemu potrdilu, ki se je v popoldanskih urah vil po tržaških ulicah (po navedbah policije se ga je udeležilo 8000 ljudi), se je manjša skupinica vztrajnežev skušala prebiti do Velikega trga. Zaradi nemirov pri Velikem trgu so pridržali deset oseb, je sporočila kvestura.

Ob 17.30 je sicer že kazalo, da bo protesta konec, saj so na Trgu Oberdan, pred palačo deželnega sveta, organizatorji predčasno razpustili shod. So pa nekateri ob tem z megafonom pozivali množico, naj se, kdor želi, odpravi do Velikega trga, kar so sicer mestne oblasti prepovedale.

Približno 300 protestnikov – med katerimi je bil tudi občinski svetnik in medijska zvezda protestov Ugo Rossi – je izkoristilo vabilo in odkorakalo do strogo zastraženega Velikega trga, kjer je bil spor s policijo neizbežen. Policisti so jih pričakali z neprebojnimi ščiti in pendreki v rokah, s katerimi so jih tudi skušali s precejšnjo silo odvrniti.

Protestnike so ustavili na Trgu Bartoli in jih po nekaj več kot dobri uri mestoma napetega pogajanja potisnili do Borznega trga. Protestniki – v prvih vrstah je bilo slišati zlasti naglas iz Furlanije oziroma Veneta – so na svoji strani stavili na karto izzivanja in žaljenja in se prerivali proti postrojenim vrstam. Okoli 20. ure pa so jih policisti dokončno razbežali.

Kot že večkrat doslej, so se nekateri protestniki klavrno proslavili z napadom na novinarje, ki so na prizorišču spremljali dogajanje.