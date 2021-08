Policisti aretirali nasilna mladeniča

Tržaški policisti so ob zori zaradi nasilnega vedenja, groženj in upiranja javni osebi aretirali 26-letna državljana Iraka, ki sta imela urejen status bivanja v Trstu. Okoli 5. ure sta se v vinjenem stanju v Ulici Galatti znesla nad mimoidočim, pri čemer je prišlo do hujšega prepira s fizičnim obračunavanjem. Mimoidoči so poklicali na interventno številko 112, na kraj so prihiteli policisti tržaške kvesture. Ob prihodu predstavnikov organov pregona sta se Iračana začela vesti nasilno in na tak način oteževala identifikacijski postopek. Policisti so prenapeteža aretirali, ju odvedli na kvesturo, od tam pa na dom, kjer ostajata v hišnem priporu. Osumljena sta kaznivih dejanj nasilnega vedenja, groženj in upiranja javni osebi.