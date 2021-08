Policisti aretirali tihotapca migrantov

Kriminalisti tržaške kvesture so 18. avgusta dopoldne skupaj s pripadniki mejne policije in osebjem policijskega komisariata iz Milj v kratkem času aretirali domnevna tihotapca nezakonitih priseljencev, 43-letnega poljskega državljana B.A.P. in 30-letnega kosovskega državljana B.A., ki ju sumijo, da sta pomagala pri prihodu 27 migrantov iz Bangladeša, Pakistana in Turčije.

Prizorišče obeh aretacij je bil maloobmejni prehod pri Cereju, kjer so najprej ustavili kombi s poljsko registracijo, ki ga je upravljal B.A.P.. Vozilo je bilo sicer prazno, a z očitnimi sledovi blata, zaradi česar so policisti posumili, da so kombi le malo časa prej uporabili za prevoz nezakonitih migrantov. Dejansko so v bližini našli 23 državljanov Bangladeša in Pakistana, preiskava pa je privedla do potrditve suma, da je skupina potovala v omenjenem kombiju, iz katerega je izstopila malo prej kot so vozilo ustavili.

Vedno pri Cereju so uro zatem policisti opazili avtomobil znamke BMW s slovensko registracijo, ki je s pospešeno hitrostjo prihajal iz Slovenije, v njem pa je bilo več oseb. Vozilo so zasledovali in ga ustavili v Miljah, v njem pa so bili poleg voznika, kosovskega državljana B.A., še štirje turški državljani brez ustreznih pogojev za vstop in bivanje v Italiji.

Na koncu so policisti tako poljskega kot kosovskega voznika aretirali zaradi spodbujanja nezakonitega priseljevanja in ju prepeljali v koronejski zapor.