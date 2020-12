Policisti izsledili 73 zdravstvenih goljufov

Pripadniki tržaškega poveljstva finančne policije so v dvomesečni preiskavi pod drobnogled vzeli seznam upravičencev do oprostitve plačila participacije za zdravstvene storitve (t. i. ticket). Med več tisočimi upravičenci so izsledili 73 primerov goljufije oz. oseb, ki so na območju javnega zdravstvenega podjetja za Tržaško in Goriško koristile brezplačne zdravstvene storitve, ker so predložile neverodostojna potrdila o svojem premoženjskem stanju. Finančni policisti so namreč ugotovili, da premoženjsko stanje dotičnih nikakor ne ustreza kriterijem za oprostitev plačila participacije.

Med 73 goljufi so tako italijanski kot tuji državljani, ki so se dejansko predstavljali kot reveži, a to niso. V nekaterih primerih je šlo celo za zelo premožne osebe. Primerov neplačila zdravstvenih storitev je bilo pribl. 750, kar je deželne zdravstvene blagajne oškodovalo za več kot 35 tisoč evrov, poroča finančna policija. Goljufe je doletela kazen.