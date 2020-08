Policisti na nabrežju aretirali dva tihotapca mladoletnih migrantov

Policisti tržaške kvesture in obmejni policisti so ponoči v Trstu aretirali dva tihotapca mladoletnih migrantov. Gre za 23-letnega A.H. in 31-letnega K.D., pakistanska državljana, ki sta v fiatu 500X italijanskih registrskih tablic prevažala dva mladoletna migranta, prav tako pakistanska državljana, ki sta malo prej nezakonito prečkala italijansko mejo.

Policisti so avtomobil ustavili na nabrežju blizu Trga Venezia. Posumili so zaradi pozne nočne ure in ker je voznik, ko jih je zagledal, naglo zavil. Policisti so med drugim ugotovili, da voznik sploh nima vozniškega dovoljenja. Po končanem postopku so tihotapca odpeljali v koronejski zapor, kjer bosta na razpolago sodni oblasti.

Policisti med drugim ugotavljajo, da gre pri sinočnjem dogodku za novost pri tihotapstvu z migranti. Tudi tržaško mestno jedro, spročajo, je namreč postalo stičišče za »izmenjavo« migrantov, preden nadaljujejo pot v notranjost dežele. Pri tem si bodo policisti še dodatno prizadevali za odkritje kriminalne združbe, ki izkorišča trgovino z ljudmi, zlasti mladoletniki, so še zapisali.