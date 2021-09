Policisti so včeraj popoldne ovadili 31-letnega ukrajinskega državljana, 39-letnega romunskega državljana in 34-letnega alžirskega državljana, ki so se kljub prepovedi približevanja vrnili v Trst. Zasledili so jih na Trgu Libertà. Prijavili so jih na prostosti državnemu tožilstvu.