Policisti prekinili zabavo

V noči na torek so tržaški policisti potrkali na vrata stanovanja v Ul. Strada Vecchia dell'Istria, iz katerega se je razlegala glasna glasba. Ugotovili so, da se je za vrati zabavala trojica. Eden izmed udeležencev zabave, 29-letni moški, se ni odzval na večkratne prošnje policistov, naj jim izroči osebni dokument za legitimacijo, poleg tega se je do njih vedel nesramno in spet privil jakost glasbe. Policisti so o dogodku obvestili javno tožilstvo in ga ovadili zaradi oviranja pri delu in preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, napisali pa so mu tudi kazen zaradi kršenja protikoronavirusnih omejitev.