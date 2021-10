Policisti so pomagali enemu od udeležencev protesta, ki je padel med prerivanjem. Obležal je na tleh in kot je povedal pred mikrofoni, so ga drugi protestniki pohodili. Policisti so mu nudili prvo oskrbo in ga pospremili stran ter mu ponudili plastenko vode. »Policisti so bili prijazni,« je izjavil pred mikrofoni.