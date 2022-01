Policisti so se ukvarjali tudi z nekaterimi pretresljivimi primeri

Trst, mirno mesto brez večjih kriminalnih pretresov. Res ne gre za Milan ali Rim, poročilo tržaške kvesture za leto 2021 pa vseeno priča o kar pestrem delovanju. Policisti so se med drugim ukvarjali z nekaterimi pretresljivimi primeri. Na velikonočno nedeljo, 4. aprila lani so kriminalisti po eksploziji v stanovanju v Ul. Ponzianino pri Sv. Jakobu odkrili truplo mladega moškega. 35-letni Luca Lardieri je bil pokrit s prešito odejo, na vratu je nase opozarjala vbodna rana. 24. maja so aretirali domnevnega morilca, to je 27-letni Luis Alberto Toledo Manzueta, star znanec policije, ki ga je Lardieri gostil pri sebi doma. Da bi za sabo zbrisal vse sumljive sledove, naj bi v pokojnikovem stanovanju po krutem dogodku podtaknil požar.

Težko je pozabiti tudi na streljanje v Ul. Carducci oziroma obračunavanje med dvema kosovskima družinama, do katerega je prišlo 4. septembra lani. Tako obsežne policijske akcije Trst ni še pomnil, saj je pri njej sodelovalo 150 policistov, opravili so 22 hišnih preiskav in aretirali trinajst posameznikov, ki so jim odredili izgon iz države.

Tržaška kvestura je prišla do dna kompleksnejši preiskavi, ki se je začela takoj po terorističnem napadu v Londonu 15. septembra 2017, ko je teroristična skupina ISIS v enem od vagonov podzemne železnice povzročila eksplozijo. Povezave z atentatom v Trstu niso našli, priprli pa so osemnajst članov kurdske kriminalne organizacije, ki so od tu v Italijo nezakonito tihotapili migrante.

Kriminalisti so v preteklem letu aretirali 94 ljudi in jih ovadili 96, različni oddelki policije pa so skupno pod streho spravili 180 aretacij in 3386 ovadb.