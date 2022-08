Policisti z morja rešili velik napihljivi grad

Policisti na vodnih skuterjih so v ponedeljek posredovali na odprtem morju nedaleč od sesljanskega naselja Portopiccolo, kjer je močna burja odpihnila velik napihljivi grad, visok šest metrov, na območje gojišča klapavic. Tam se je zapletel in ustavil. Na kraju so bili drugi čolni, ki so ga nameravali privezati, kar pa je bilo nemogoče zaradi močne burje. Tvegali bi namreč, da bi se vrvi zapletle v propeler. Policisti na vodnih skuterjih, ki jih poganja vodni reaktivni motor, torej brez nevarnosti zapleta, so ga uspeli privezati in so ga privlekli na kopno.