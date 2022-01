Policisti so včeraj ovadili 33-letnega italijanskega državljana zaradi upiranja uradni osebi in ker jim ni hotel sporočiti svojih osebnih podatkov. V okviru nadzora spoštovanja pandemičnih ukrepov so moškega, ki je bil v baru v Ul. Settefontane, nameravali identificirati, toda se jim je uprl. Prepeljali so ga na kvesturo, kjer so ga prijavili državnemu tožilstvu, hkrati pa so ga tudi oglobili zaradi pijanosti.