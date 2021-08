Polidorija podprla Dipiazza in Fedriga

Na Trgu Marconi v Miljah so danes uradno predstavili županskega kandidata desnosredinske koalicije. Podjetnika in tržaškega podžupana Paola Polidorija sta pred somišljeniki podprla tržaški župan in nekdanji miljski župan Roberto Dipiazza ter predsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga.

Slednji je mnenja, da Milje niso le eno izmed številnih mest na italijanski obali, ampak kraj, ki lahko postane pomembna turistična destinacija. »Polidorija podpiram, ker mi je všeč njegov politični program in ker verjamem v načrte in cilje, ki si jih je postavil, ne pa zato, ker je kandidat koalicije,« je dejal Fedriga. Polidori pa je z veseljem sprejel besede župana in predsednika ter poudaril, da se ne bo spuščal v primerjave s sedanjo upravo, ampak gledal bo naprej in delal za prihodnost mesta.