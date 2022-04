Polil se je z bencinom in grozil, da se bo zažgal

Pozno dopoldne so karabinerji posredovali v uradih Socialne službe v Trstu v Ul. Mazzini, kjer se je mladenič polil z bencinom in grozil, da se bo zažgal. Zavarovali so osebje, ki je bilo v uradih, nato so se začeli pogovarjati z mladeničem, ki je imel v levi roki vžigalnik. Pogovor se je zavlekel do prihoda gasilcev, ki so primerno ukrepali. Mladenič, ki je bil občutno razburjen, je medtem dvignil roko, pri čemer so ga karabinjerji uspeli zagrabiti in so ga ustavili. Mladeniču so pobrali vžigalnik in ga pomirili. Pospremili so ga nato iz uradov in ga prepustili zdravstvenim službam. O dogodku so obvestili državno tožilstvo.