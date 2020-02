Polpretekli zgodovini namenjajo veliko pozornost

Obletnica sklenitve pariške mirovne pogodbe, ki jo je leta 2004 italijanska vlada izbrala za počastitev spomina na fojbe in eksodus, je bila povod za nova razdvajanja. Dnevi pred vsakoletno slovesnostjo na bazovskem šohtu so že ponovno razgreti. Medtem ko na uradni lokalni ravni povzroča pristransko pojmovanje polpretekle zgodovine skrbi in preglavice, je stanje na slovenskih višjih srednjih šolah na Tržaškem bistveno boljše. Stopili smo do ravnateljev in jih vprašali, kako mladim približujejo polpreteklo zgodovino tega obmejnega prostora. Nekateri so se razgovorili, drugi so bili kratki in jedrnati. Čisto vsi pa so že takoj poudarili, da temi namenjajo veliko pozornost.

