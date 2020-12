Pomagali, ko so bile zaščitne maske še prava redkost

Bili so tudi časi, ko so bile zaščitne maske prava redkost. Konec marca je na sedežu civilne zaščite na Miramarskem drevoredu startala obsežna akcija, da bi vsem prebivalcem in prebivalkam tržaške občine razdelili tovrstna zaščitna sredstva. Od tiste prve pošiljke osem tisočih mask za večkratno uporabo, izdelanih v Furlaniji - Julijski krajini, se je delo prostovoljcev v marsičem spremenilo. Zaščitne maske je na primer znatno lažje dobiti.

Tudi med drugim valom koronavirusa pa ostaja pomoč prostovoljcev neprecenljive vrednosti. V tem duhu sta danes na dvorišču vojašnice San Sebastiano v Ul. Revoltella, kjer ima svoj sedež lokalna policija, tržaški podžupan Paolo Polidori in poveljnik mestnih redarjev Walter Milocchi izročila priznanja predstavnikom civilne zaščite oziroma društvom s sorodnim poslanstvom. »Prostovoljci in prostovoljke so omogočili, da smo dosegli čisto vse tržaške družine v obdobju, ko je virus grozljivo naraščal. Vsem 105.542 gospodinjstvom, vpisanih v 894 popisnih seznamih, smo zagotovili paket z dvema zaščitnima maskama,« je poudaril Polidori in pristavil, da se je skupni štab na Miramarskem drevoredu izkazal za strateško posrečeno rešitev.