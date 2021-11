Pomagali že 5000 ženskam, samo letos jih je pristopilo 230

Od leta 1999 do danes se je na tržaški Center proti nasilju nad ženskami Goap obrnilo 4921 žensk; 358 mamic s 352 otroki je od leta 2002 do danes poiskalo zatočišče v enem izmed stanovanj tega centra, od leta 2010 pa se jih je 208 zateklo v hotele, ki sprejemajo gostje v nujnih primerih. To so na grobo številke, ki jih je ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami posredoval center Goap, ki od leta 2019 zbira podatke in zgodbe žensk ter jih primerja. Pri analizi, ki jo sicer na državni ravni opravljajo vsi centri iz mreže Di.Re, upoštevajo socio-demografske lastnosti žensk in nasilnežev, vrsto nasilja, število pogovorov s prostovoljci centra in število posegov.

Letos je Goap dal pobudo za novo raziskavo v sodelovanju s tržaško univerzo in jo predstavil med Evropsko konferenco o nasilju v domačem okolju (ECDV), ki je potekala septembra v Ljubljani. Delovna skupina je pod drobnogled postavila obdobje med letoma 2009 in 2017, da bi ugotovili, kakšen odnos imajo ženske z Goapom. V pretres so vzeli število pogovorov, ki so jih ženske opravile v centru v obdobju štirih let po prvem stiku. Center proti nasilju je obiskalo 3349 žensk, od katerih je 1852 zaprosilo za pogovor. 1521 teh, to je 83 odstotkov, je bilo žrtev nasilnih moških v domačem okolju.

Iz raziskave izhaja, da je psihološko nasilje najbolj razširjeno, kar 99 odstotkov primerov, za njim pa fizično s 75 odstotki. Razširjeno je tudi ekonomsko nasilje (59 odstotkov). Pri 18 odstotkih primerov gre za spolno nasilje, 34 odstotkov žensk je žrtev zalezovanja (t.i. stalkinga). Več kot polovica žensk, ki so poiskale pomoč, je opravila od dva do deset pogovorov s prostovoljci.

V tržaškem centru so zbrali tudi podatke za leto 2021. Od januarja do danes se je na Goap obrnilo 230 žensk; 196 pa jih nadaljuje svojo pot do okrevanja. Letos so v centru opravili 1901 srečanje oz. pogovor; v letu 2020 jih je bilo 1750, v letu 2019 pa 1821.

Tržaška kvestura pa je v sklopu kampanje ozaveščanja To ni ljubezen (Questo non è amore) opozorila, da so letos zabeležili 16 ovadb zaradi zalezovanja več kot lani (93 v primerjavi z lanskimi 77). V porastu so tudi primeri nasilja v družini, letos so jih prijavili 137, medtem ko jih je lani bilo 115. Na področju spolnega nasilja so prejeli 48 ovadb, kar pomeni tri več kot lani. Podrobnejšo analizo pojava na krajevni ravni bodo vsekakor predstavili danes dopoldne na Trgu sv. Jakoba.