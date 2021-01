Pomanjkanje slovenščine v tržaški občini

Dve desetletji po odobritvi zaščitnega zakona ostaja slovenščina za javne uprave še vedno pastorka. Zadnji dokaz o tem podrejenem položaju slovenskega jezika predstavlja tabla z opozorilom o zaprtju Furlanske ceste zaradi usada Pod Frnedom na Kontovelu, ki je izključno v italijanskem jeziku. Namestila jo je deželna civilna zaščita.

S slovenščino na zahodnem Krasu niso težave samo na opozorilnih tablah, ampak tudi na zabojnikih za odpadke. Tako je prejšnji teden s Proseka prišlo sporočilo, da je podjetje AcegasApsAmga v tej vasi namestilo nove zabojnike za odpadke. Na tistem sivem za mešane oz. suhe odpadke »pr’ špini« so nalepke o tem, kar sodi v zabojnik in kaj je prepovedano vanj metati, na prednji stranici izključno v italijanskem jeziku. O slovenščini spet ne duha ne sluha.

Valentina Repini (DS) in Igor Svab (Ssk) sta včeraj pisala podžupanu in odborniku za civilno zaščito Paolu Polidoriju. Obravnavala sta table o varnih zbirnih mestih v izrednih okoliščinah, ki jih je Občina Trst (kot smo poročali včeraj), v skladu z občinskim načrtom zaščite in reševanja v primeru izrednih razmer, postavila po mestu in na Krasu. V dopisu sta podžupana opozorila, da table niso opremljene z dvojezičnimi napisi, zato ga pozivata, naj se izvajajo zakonska določila in naj se table opremijo s slovenski napisi tako kot predvideno po 8. členu zaščitnega zakona št. 38/2001.