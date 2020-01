Pomerilo se bo pet vozov in trinajst skupin

Pet vozov in trinajst skupin – tak je obračun letošnjega, 53. Kraškega pusta. Kocka je dokončno padla 7. januarja, saj so imeli pustarji do takrat čas, da so preko spletne strani potrdili svoje sodelovanje na openskem sprevodu.

Koga bomo v soboto, 22. februarja, spremljali po openskih ulicah? Z vozom bodo sodelovale vasi Praprot, Šempolaj, Medjavas-Štivan, Sovodnje in pa nova vaška povezava Prosek-Kontovel z Opčinami.

»To je res zgodovinski korak. Pred sedemdesetimi leti se še Prosek in Kontovel ne bi združila, kaj šele Opčine z njima,« je ugotavljal predsednik Odbora Kraškega pusta Igor Malalan in dodal, da je nova naveza očitno izraz sedanjega časa, se pravi potrebe po združevanju, kar je zelo pozitivno. »Drugače ne bi imeli ne voza z Opčin in ne tistega s Proseka-Kontovela. To pustno sodelovanje bo nedvomno rešilo del sprevoda.«

Kaj pa skupine? Nastopili bodo pustarji Skupine Trieste, pustarji z Brega, iz Cerovelj, pustarji škedenjske maske Lalo, od Ferlugov-Piščancev, Vikingi, tisti neprofitne socialne zadruge Anfass, mažoretke iz Povirja, skupina Mati pel carneval, pustarji skupine Luna Puhna, pustarji iz Križa, Clapa Matawitz iz Škednja ter pustarji iz Poljan.