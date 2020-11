»Pomisleke vinogradnikov s Krasa obžalujemo«

Ko namignem na še skeleče rane preteklih jalovih obljub in na posledično upravičeno previdnost, ki večkrat preseže v nezaupanje, pa me sogovornik prekine. »Obljube, o katerih govorite, se me ne tičejo. Jaz se namreč ne morem jeziti na vas, ker vaš oče, sestra ali stric, niso spoštovali dane besede. Ni pošteno. Grehi očeta naj ne prizadenejo otrok, še sveto pismo tako pravi.«

»Nič ne bomo komentirali ali ocenjevali. Na znanje smo vzeli njihovo odločitev, ki nas je nemalo presenetila in jo seveda obžalujemo. Pa pika.« Direktorja konzorcija za zaščito penine Prosecco Doc Luco Giavija je nepričakovan odstop Društva vinogradnikov s Krasa od dogovora o vključitvi prosekarja v specifikacijo Prosecco DOC pustil brez besed. Samo julija so ga bili podpisali še s Kmečko zvezo, Društvom Prosekar in LAS Kras ter z njim formalno zaščitili prosekar, ki se na tak način lahko vključi v seznam penin zaščitenih z oznako Prosecco DOC, se pravi kontrolirano oznako porekla.

Rada bi izvedela, katera so tokratna zagotovila konzorcija?

Naše obveze so tiste, ki smo jih vsi s podpisom dogovora sprejeli. In so jasne. Dogovor dopušča kraškim proizvajalcem odločanje o tem, kar hočejo narediti. Prošnja po pomoči je navsezadnje prišla z njihove strani, saj velja, da je tačas prosekar nezakonit – njegovo ime spominja na obstoječo oznako porekla in kot tako ne more obstajati na trgu. Da bi to »rešili«, smo z njimi pripravljeni sodelovati. Edini pogoj je ta in zapisan je v dogovoru, da se prosekar vključi v specifikacijo prosecco DOC.