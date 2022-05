Pomisleki glede žičnice prihajajo tudi iz Rima

Kampanja proti gradnji žičnice se nadaljuje s polno paro. Odbor No ovovia je danes v Novinarskem krožku priredil novinarsko konferenco, da bi občanom prikazal, kakšna je trenutna situacija. Že pred časom je na svojo stran pridobil tudi poslanko iz Gibanja petih zvezd Sabrino De Carlo, ki se v Rimu zavzema za pogovore s pristojnim ministrstvom.

Poleg vodje odbora Williama Starca je tako na konferenci sodelovala tudi poslanka, ki je zbranim razložila, da se je v minulih tednih srečala z ministrom za infrastrukturo in promet Enricom Giovanninijem in njegovim tehničnim odborom. Na srečanju, ki je potekalo 26. maja, so poslanki zagotovili, da je ministrstvo za infrastrukturo posredovalo Občini Trst zahtevo za revizijo projekta, drugače denar ne bo prišel v Trst. »Tehnična ekipa ministra je z veseljem sprejela podatke, ki sem jim jih posredovala, nekaterih detajlov niso poznali,« je dejala in dodala, da je bilo delo, ki ga je odbor opravil do zdaj, zelo pomembno in tehnični dosjeji zelo uporabni.

William Starc je tudi orisal, kaj namerava odbor v prihodnjih tednih. Organizirali bodo več stojnic v najbolj obljudenih delih mesta, kjer bodo ozaveščali občane. 17. junija ob 17. uri pa bodo organizirali velik sprevod. Ta se bo začel na Trgu Oberdan, kjer domuje deželni svet in kjer še vedno miruje openski tramvaj. Hodili bodo po Ul. Ghega in Roma do Borznega trga. Shod se bo zaključil na Velikem trgu, če pa to ne bo mogoče, na Trgu Verdi. Poleg tega bodo začeli zbirati sredstva preko platforme GoFundMe, da bi financirali nakup materiala za shod. Datume srečanj bodo objavljali na svojih spletnih profilih: na spletni strani, Facebooku in Instagramu.