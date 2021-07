Pomoč ogoženim družinam in čiščenje gozdov

Tarife za pristojbino za ravnanje z odpadki Tari za leto 2021 bodo v dolinski občini višje za 10 do 12 tisoč evrov skupno. »Občanke in občani sicer ne bodo občutili posebnih razlik, za nekoga pa bo davek celo rahlo nižji,« je po izredni seji občinskega sveta, ki je včeraj dopoldne potekala na daljavo, povedal župan Sandy Klun in spomnil, da bodo tudi letos nekatere skupine delno oproščene plačila pristojbine Tari. To so predvsem gostinci, frizerji, trgovci in druga podjetja, ki so bili zaradi predpisov za zajezitev pandemije dalj časa zaprti. »Občina je v tem primeru za Tari dala v proračun 80 tisoč evrov. Strošek ne bo tako visok, ker ga bo delno krila država. Tudi letos bomo pomagali socialno ogroženim družinam, katerim pomeni plačevanje davka hudo finančno breme. V proračun smo jim zapisali 4000 evrov,« je pristavil Klun.

Na dnevni red so pred začetkom izredne seje svetniki uvrstili novo točko oz. razpravo o skladu, ki ga dežela namenja čiščenju obmejnih območji, po katerih potujejo migranti. »Deželni odbornik Pierpaolo Roberti je občinam namenil 150 tisoč evrov. Ko sva se sestala, sem takoj pojasnil, da z redno občinsko službo ne uspemo počistiti vseh površin. V gozdovih se še nabirajo obrabljena oblačila, nahrbtniki, vrečke, plastenke in druge smeti,« je povedal Klun in zaključil, da je dolinska občina v svoj predračun dodala deželni prispevek približno 68.100 evrov, s katerimi bodo za 52 dni zaposlili dve osebi, ki se bosta posvetili rednemu čiščenju, drugi dve pa izrednemu.