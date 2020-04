Pomoč Sklada osebam v stiski

V tem težkem trenutku so se pri Skladu Mitja Čuk, ki ima svoj sedež v Proseški ulici 131 na Opčinah, odločili, da bodo v pomoč ljudem v stiski. Situacija, s katero se tačas soočamo, je izjemna in nepredvidljiva, tako da lahko marsikoga upravičeno zbega in zmede. Povsem normalno je, da se ljudje počutimo tesnobne, zaskrbljene ali prestrašene, je poudarila psihoterapevtka Roberta Sulčič, ki deluje na Skladu. »V odboru smo se zato odločili, da bomo ponudili našo pomoč ljudem v duševni in ekonomski stiski. Če je kdo obremenjen in žalosten, če potrebuje podporo ali samo nekoga, s katerim bi poklepetal, potem naj se kar oglasi in zaprosi za pomoč. Jaz sem vsakomur na voljo za razgovor preko Skypa, telefona ali whatsappa, kakor je komu boljše,« je pobudo pojasnila Sulčičeva. Pomislili pa so tudi na tiste, ki so se morebiti znašli v ekonomski zagati – zanje so pripravljeni pomagati z nakupom hrane in potrebščin.

Prošnje sprejemajo s telefonskim klicem, sms ali whatsapp sporočilom na številko 371 3229159 (vsak dan med 10. in 11. uro ter med 17. in 18. uro) ali s pisnim sporočilom oddanim v poštni nabiralnik v Proseški ulici 131.