Pomoč sovaščanov mlademu domačinu

Kriška vaška skupnost je pokazala čut za solidarnost in priskočila na pomoč mlademu domačinu Christianu Germaniju, ki je v manj kot enem letu izgubil brata, mamo in očeta, pred kratkim pa je vrh vsega požar hudo poškodoval streho hiše, kjer prebiva, tako da se je znašel še brez prebivališča.

Skupina Križank in Križanov si je v sodelovanju s Skladom Mitja Čuk zamislila solidarnostno nabirko za Christiana, s katero so po vaških trgovinah in na bančnem računu Sklada Mitja Čuk zbrali 2680 evrov. »Solidarnost očitno ni prazna beseda in še nekaj pomeni,« ugotavljajo pobudniki nabirke, medtem ko se Christian skupaj s teto Mileno preko našega dnevnika zahvaljuje vsem, ki so mu v tem težkem trenutku pomagali in dali vedeti, da v teh nesrečah ni bil sam.

Če bi še kdo želel sodelovati pri nabirki, lahko poljubno vsoto nakaže na bančni račun Sklada Mitja Čuk APS (ZKB Trst Gorica, IBAN: IT92 C 08928 02200 010000006666), pri čemer naj v okence za namen plačila zapiše »Pomoč Christianu«.