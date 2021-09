Pomorski muzej v Skladišču 26 bo zaživel leta 2024

Pomorski muzej v Skladišču 26 v Starem pristanišču bodo predvidoma začeli urejati prihodnjo spomlad, prenovo poslopja, v skupni vrednosti 33 milijonov evrov, bodo predvidoma zaključili jeseni leta 2024 (dela bi morala trajati 900 dni). Občina Trst je izvršni projekt španskega arhitekta Guillerma Vazqueza Consuegre odobrila 10. avgusta, pretekli teden pa je objavila razpis za izbor izvajalca del. Prispele ovojnice s ponudbami bodo odprli 5. oktobra, dan po volitvah, zmagovalec razpisa pa bo tisti, ki bo vložil najugodnejšo ponudbo, saj to predvideva postopek javnega naročanja.

To je na včerajšnji novinarski konferenci na sedežu krožka UniCusano v Ul. Fabio Severo napovedal aktualni župan in županski kandidat na prihodnjih lokalnih volitvah Roberto Dipiazza. V družbi desnosredinskih koalicijskih partnerjev je dejal, da gre za zahteven in drag projekt, za katerega so osnutke pripravili že novembra leta 2018. Podrobnosti projekta je v nadaljevanju predstavila pristojna za infrastrukturna dela v občinski upravi Elisa Lodi (Bratje Italije), ki je spomnila, da so pred dvema letoma razpisali natečaj za arhitekturno zasnovo muzeja, nekaj mesece kasneje pa so kot zmagovalca razglasili španskega arhitekta Consuegro, ki je sicer tudi avtor genovskega akvarija.