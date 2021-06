Ponesrečen medoviti mesec

Maj velja v čebelarstvu za najlepši in najbolj medoviti mesec, saj v naravi vse dehti in cveti – čebele imajo posledično naokrog na voljo veliko paše, prijetne temperature pa pripomorejo k njihovemu razvoju. Letošnji maj pa je bil povsem ponesrečen, saj je bilo vreme vse prej kot lepo in spomladansko – hladno je bilo, da o dežju, ki ni in ni hotel nehati, ne govorimo. Čebelarji v en glas potrdijo, da je stanje zaskrbljujoče oz. prava katastrofa.

Usodni udarec je čebelam zadala tridnevna zmrzal sredi aprila, pravi predsednik Društva slovenskih čebelarjev Trst Danjel Novak, doma iz Mačkolj v Bregu. »Potem pa je bilo prehladno, da bi akacija, ki predstavlja v tem obdobju glavni vir hrane, medila.« Cvetela je, pove, in to tudi na daljši rok, skoraj mesec dni, namesto običajnih dvajsetih, medila pa ni, ker do tega pride, ko doseže temperatura prijetnih dvajset stopinj. V tem času čebelarji niso točili niti kapljice medu - vse je bilo suho.

Hudo je zlasti za čebele, ki niso doživele takega razvoja, kot bi ga v običajnih okoliščinah. »Zgodilo se je celo, da smo jih morali prve dni v maju krmiti s sladkorno raztopino, da smo jih obdržali pri življenju, saj v naravi niso našle dovolj hrane – v mojem čebelarjenju se kaj takega še nikoli prej ni pripetilo,« zaupa Novak. Čebelje družine se drugače niso razvijale – matica ni prišla do hrane oz. cvetnega prahu in posledično ni zalegla ličink. V panju še zdaleč ni bilo pomladne živahnosti.

Da je stanje grozno tudi na Krasu, potrdi čebelar Aleš Pernarčič iz Štivana. »Zelo mrzlo je bilo in dežja je bilo nadpovprečno, kar je privedlo k temu, da so se čebele pasle, niso pa veliko nabrale, pravzaprav ravno toliko, da so lahko preživele in so se čebelje družine ohranile.« Počasi, s postopno otoplitvijo ozračja, okrevajo in nekaj medu bo, doda. »Bral sem, da ocenjujejo, da bo na Goriškem v povprečju kakih 30 odstotkov proizvoda manj. Mislim, da je pri nas situacija še hujša, saj ga je zmanjkalo do 60 odstotkov.«