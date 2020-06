Ponesrečil se je v Dolini Glinščice, reševalce je poklical sam

V centrali za enotno številko za klic v sili so danes okrog 16.30 prejeli klic 17-letnika, ki se je, kot kaže, ponesrečil v dolini Glinščice. Fant je sam poklical na pomoč, reševalna akcija je trenutno še v teku. Po doslej razpoložljivih informacijah še ni jasno, ali se je ponesrečil ob skoku v vodo ali kje drugje, povedal pa je, da se ne more premikati. Pod cerkvico na Pečah so pripadniki gorske reševalne službe, gasilci in zdravstveno osebje službe 118. Poškodovanca so položili v nosilo za reševanje, nakar je nad Dolino Glinščice priletel helikopter, s katerim so sedemnajstletnika prepeljali v bolnišnico.